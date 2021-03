A Pasqua tutta Italia in zona rossa. Il Cdm vara il pacchetto anti - covid (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo decreto avrà valore dal 15 marzo al 6 aprile. L'ipotesi è quella di tenere fuori dalla zona rossa solo Sardegna, Sicilia, Umbria e ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo decreto avrà valore dal 15 marzo al 6 aprile. L'ipotesi è quella di tenere fuori dallasolo Sardegna, Sicilia, Umbria e ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - TgLa7 : #Covid: a #Pasqua tutta Italia in #zonarossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge da riunione #governo-#regioni - nanaonweb : RT @liamvoice_: Tutta Italia rossa a Pasqua, tranne la Sardegna. ?????? - luca_pasello : RT @VittorioBanti: Quali studi scientifici sono stati presi ad esempio per dichiarare rossa tutta Italia a Pasqua e Pasquetta? I 3 mesi di… -