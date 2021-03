A Pasqua tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile. La bozza del decreto legge: divieti con 250 contagi ogni 100 mila abitanti (Di venerdì 12 marzo 2021) Dalla riunione tra Governo e Regioni i contenuti del provvedimento che punta a limitare i contagi. Escluse dal lockdown le zone bianche (Sardegna) Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 marzo 2021) Dalla riunione tra Governo e Regioni i contenuti del provvedimento che punta a limitare i. Escluse dal lockdown le zone bianche (Sardegna)

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - TgLa7 : #Covid: a #Pasqua tutta Italia in #zonarossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge da riunione #governo-#regioni - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - GiuliaFiorent13 : RT @lucianoghelfi: Nel #decretolegge (e non #DPCM) che il #Consigliodeiministri si appresta a varare dovrebbe essere contenuta la #zonaross… - FrancescoMorgZH : RT @Marco_dreams: Pasqua: tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile. Sappiate che non è colpa del governo, è colpa di chi non ha ancora… -