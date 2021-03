A Loiri Porto San Paolo sono 150 gli anziani vaccinati con la prima dose

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Visited 110 times, 110 visits today) Notizie Simili: A La Maddalena i primi 12 over 80: si… In Gallura parte la campagna anti - Covid: i primi… Vaccini in Gallura: "Per gli ...

La giornata di vaccinazione aSan Paolo. Si è conclusa la giornata dedicata alla vaccinazione degli over 80 diSan Paolo. Sono state somministrate 150 dosi nelle palestre diSan Paolo. L'...Oggi al via ad Aggius (circa 100 vaccini), Ala' dei Sardi (circa 200 vaccini) eSan Paolo (circa 200 vaccini), La Maddalena (54 vaccini), Olbia (circa 250 vaccini). Venerdì 12 ad Aglientu,...Con il contributo delle amministrazioni comunali, prosegue la campagna di vaccinazione degli over 80 in Gallura portato avanti dal Servizio di sanità e Igiene pubblica con l'ausilio delle squadre vacc ...In Gallura la campagna di vaccinazione per gli over 80, portata avanti dal Servizio di sanità e Igiene pubblica con l'ausilio delle squadre vaccinali mobili della Assl Olbia, prosegue ...