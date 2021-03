A gennaio, dopo Brexit, le esportazioni dal Regno Unito verso l’Unione Europea sono diminuite del 41 per cento rispetto a dicembre (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel gennaio del 2021, il primo mese dall’ufficialità di Brexit, le esportazioni di beni dal Regno Unito all’Europa sono diminuite del 41 per cento rispetto al dicembre del 2020 (per un valore di circa 9,5 miliardi di euro). Secondo l’Ufficio Leggi su ilpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Neldel 2021, il primo mese dall’ufficialità di, ledi beni dalall’Europadel 41 peraldel 2020 (per un valore di circa 9,5 miliardi di euro). Secondo l’Ufficio

