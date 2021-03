“A Casa Tutti Bene”: svelato il cast della serie di Gabriele Muccino (Di venerdì 12 marzo 2021) È il primo progetto televisivo del regista Lunedì 15 marzo iniziano le riprese dalla serie tv “A Casa Tutti Bene” per la regia di Gabriele Muccino, al primo progetto televisivo. Un reboot dell’omonima pellicola del 2018 vincitore del David di Donatello. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production farà il suo debutto su Sky e Now Tv entro la fine dell’anno. Otto episodi di un family drama, girato da Muccino e scritti da lui con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza Nel cast ci sono Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra – la serie, Alfredino – Una storia italiana) nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante La ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) È il primo progetto televisivo del regista Lunedì 15 marzo iniziano le riprese dallatv “A” per la regia di, al primo progetto televisivo. Un reboot dell’omonima pellicola del 2018 vincitore del David di Donatello. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production farà il suo debutto su Sky e Now Tv entro la fine dell’anno. Otto episodi di un family drama, girato dae scritti da lui con Barbara Petronio, Andrea Nobile,Galli, Camilla Buizza Nelci sono Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra – la, Alfredino – Una storia italiana) nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante La ...

