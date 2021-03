A caccia del vaccino | tutti cercano la scorciatoia per saltare la fila Ecco come stanno le cose

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 marzo 2021) Mentre cresce gradualmente il numero dei vaccini anti-Covid somministrati ogni giorno in Italia (ieri 198mila, dopo il record di mercoledì che ha superato le 200mila dosi giornaliere inoculate, in totale siamo a 6,2 milioni di dosi), il governo Draghi ha rivisto il piano vaccinale decretando lo stop alle vaccinazioni per categoria e stabilendo la precedenza in base al criterio dell’età e dell’estrema vulnerabilità. Una decisione che arriva però dopo che alcune Regioni, interpretando in senso estensivo il riferimento agli “altri servizi essenziali” contenuto nel piano precedente, hanno già vaccinato alcuni dei componenti di categorie diverse da quelle prioritarie,magistrati e avvocati. Persone che non lavoranopersonale sanitario, non hanno più di 80 anni, non sono componenti delle forze dell’ordine né insegnanti, ma che di fatto hanno ...