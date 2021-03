2.6 milioni di morti e 118 milioni di casi: un anno fa l’Oms dichiarava il Covid-19 una pandemia (Di venerdì 12 marzo 2021) Un anno fa l’Oms dichiarava il Covid-19 una pandemia “Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. l’Oms ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia. pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”. Era l’11 marzo 2020 e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarava che il Covid-19 era diventato una pandemia. Oggi, a un ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Unfail-19 una“Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenterancora di più.ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che-19 può essere caratterizzato come unanon è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”. Era l’11 marzo 2020 e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)che il-19 era diventato una. Oggi, a un ...

Advertising

Ettore_Rosato : Un anno fa l'Oms dichiarava il #coronavirus #pandemia,una parola alla quale non eravamo abituati e,soprattutto,prep… - Giorgiolaporta : Un imprenditore offre ad #Arcuri due milioni di #mascherine al giorno in piena emergenza COVID, ma il super commiss… - borghi_claudio : @LiutoGiusto I dati migliori son quelli inglesi... Trovi qui tutto nel dettaglio. Circa 450 morti su 20 milioni di… - neri_serneri : @Cri_Giordano @f_ronchetti 3.000 morti ogni anno causa aspirina solo in UK. Pochi casi sospetti, su milioni e mili… - Maurizi71942106 : @biif Ma certo. Qualcuno in alto ha deciso di sperimentare con la pelle delle persone. Vuoi vedere che la “profezia… -