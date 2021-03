12 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo i 25.673 nuovi casi e 373 decessi di ieri l’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus oggi 12 marzo in Italia con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi di oggi 12 marzo regione per regione: in Toscana sono 1.304 i positivi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 23.194, +1,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.510 (22 in più rispetto a ieri, più 1,5%), 218 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 4,8%). oggi si registrano 25 nuovi decessi: 11 uomini e 14 donne con un’età media di 80,5 anni. Nelle Marche nelle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo i 25.673 nuovi casi e 373 decessi di ieri l’andamento aggiornato dei contagi di12incon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi di12regione per regione: in Toscana sono 1.304 i positivi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono23.194, +1,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidsono complessivamente 1.510 (22 in più rispetto a ieri, più 1,5%), 218 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 4,8%).si registrano 25 nuovi decessi: 11 uomini e 14 donne con un’età media di 80,5 anni. Nelle Marche nelle ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, al Cotugno di Napoli un solo posto libero in terapia intensiva. DIRETTA - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #10marzo, in otto regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino del 12 marzo: 219 nuovi positivi, 7 morti e 448 guariti -