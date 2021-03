12 marzo 635 nuovi contagi in FVG. Positività tamponi effettuati al 7,38% (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.595 tamponi molecolari sono stati rilevati 635 nuovi contagi con una percentuale di Positività del 7,38%. Sono inoltre 3.829 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 336 casi (8,77%). I decessi registrati sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive sono 65 mentre quelli in altri reparti risultano essere 498. I decessi complessivamente ammontano a 2.985, con la seguente suddivisione territoriale: 663 a Trieste, 1.511 a Udine, 608 a Pordenone e 203 a Gorizia. I totalmente guariti sono 65.453, i clinicamente guariti 2.411, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.178. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 84.590 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.776 a Trieste, 40.099 ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.595molecolari sono stati rilevati 635con una percentuale didel 7,38%. Sono inoltre 3.829 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 336 casi (8,77%). I decessi registrati sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive sono 65 mentre quelli in altri reparti risultano essere 498. I decessi complessivamente ammontano a 2.985, con la seguente suddivisione territoriale: 663 a Trieste, 1.511 a Udine, 608 a Pordenone e 203 a Gorizia. I totalmente guariti sono 65.453, i clinicamente guariti 2.411, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.178. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 84.590 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.776 a Trieste, 40.099 ...

