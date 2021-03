Zona viola Covid: che cos’è, come funziona e che restrizioni prevede la zona viola a cui pensa il Brasile (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governo dello Stato di San Paolo sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre una fase viola per impedire il diffondersi della pandemia da Covid-19. La nuova fase prevederebbe delle restrizioni più rigide di quelle che sono previste per la rossa. Nei mesi scorsi anche in Italia si era parlato della possibilità di introdurla, soprattutto in un momento delicato come quello del Natale. La fase viola in Brasile Stando a quanto riporta l’agenzia Dire, la fase “viola” potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni. Secondo l’emittente radiofonica Cbn, la nuova fase potrebbe entrare in vigore massimo nella giornata di sabato. In Brasile i decessi per il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governo dello Stato di San Paolo sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre una faseper impedire il diffondersi della pandemia da-19. La nuova faserebbe dellepiù rigide di quelle che sono previste per la rossa. Nei mesi scorsi anche in Italia si era parlato della possibilità di introdurla, soprattutto in un momento delicatoquello del Natale. La faseinStando a quanto riporta l’agenzia Dire, la fase “” potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni. Secondo l’emittente radiofonica Cbn, la nuova fase potrebbe entrare in vigore massimo nella giornata di sabato. Ini decessi per il ...

Advertising

GuineeTags : RT @VSalute4: #COVID19, in #Brasil arriva la #zonaviola >>> - VSalute4 : #COVID19, in #Brasil arriva la #zonaviola >>> - roderiu : I'm discussing “RASSEGNA STAMPA SENZA GIORNALI??ZONA VIOLA” with Roberto Riceputi, @EuNicolosi, Marco Donati, Mariag… - sgp569 : RT @MuseoArcheoCa: Il verde ?? del #museoacolori lo troviamo sul fondo di una corbula (crobeddha) decorata con un rivestimento in cotone, ch… - grigio2 : @azzocchi Quando ci sarà la zona viola? -