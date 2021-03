Zona rossa, rischiano Piemonte e Lombardia. Veneto in bilico, Lazio verso l’arancione (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Domani cambieranno ancora i colori delle regioni in base a Rt, contagi e ricoveri: il Piemonte rischia la Zona rossa, come anche la Lombardia, il Lazio dopo settimane di Zona gialla rischia l’arancione, Veneto “sul filo del rasoio”. Mentre gli italiani sono in attesa delle modifiche al Dpcm e di nuovi divieti e restrizioni (in vigore da lunedì 15), domani sera arriverà la consueta ordinanza del ministro della Salute Speranza sulla base del monitoraggio settimanale. Così sapremo quali regioni finiranno in lockdown. Piemonte e Lombardia verso la Zona rossa, Veneto in bilico L’Istituto superiore di sanità, in attesa del pre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Domani cambieranno ancora i colori delle regioni in base a Rt, contagi e ricoveri: ilrischia la, come anche la, ildopo settimane digialla rischia“sul filo del rasoio”. Mentre gli italiani sono in attesa delle modifiche al Dpcm e di nuovi divieti e restrizioni (in vigore da lunedì 15), domani sera arriverà la consueta ordinanza del ministro della Salute Speranza sulla base del monitoraggio settimanale. Così sapremo quali regioni finiranno in lockdown.lainL’Istituto superiore di sanità, in attesa del pre ...

