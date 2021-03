Zona rossa | Pasqua come Natale | cosa si potrà fare e cosa no

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - sole24ore : Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa - DIEBO37RT : RT @bernadettethebe: #DittaturaSanitaria #Basilicata zona rossa Da lunedì? #Draghidimettiti - CastigamattU : RT @AxiaFel: Ma vi siete accorti che ci siamo abituati come niente a parole come “coprifuoco”, “zona rossa” (termini militari), “restrizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Il Messaggero

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, resta schierato con i tecnici per le chiusure in, nei weekend, in tutta Italia. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è più cauto, ...... in un numero crescente di regioni non solo chiuderanno bar e ristoranti (che debbono tenere la serranda abbassata sempre sia inche in arancione) ma sarà vietato alzare la serranda anche ...Eppure, ieri, nel primo giorno di zona rossa, l'atmosfera non era quella del lockdown del marzo scorso. Un po' perché le maglie, stavolta, non sono così strette. E un po' perché la gente, in qualche ...LO SCENARIOROMA Si ascolta, si valuta e poi si decide in Consiglio dei ministri, magari con un decreto legge, quali misure in più servono per arginare la pandemia. Nessuna decisione è uscita ...