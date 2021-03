Zona rossa in sette Regioni: chiudono Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Emilia, Friuli e Marche (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Sars CoV-2 continua a farla da padrone e l?Italia torna in rosso. Oggi il governo dovrebbe varare le nuove regole destinate a portare in Zona rossa tutte le Regioni con un Rt superiore a... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Sars CoV-2 continua a farla da padrone e l?Italia torna in rosso. Oggi il governo dovrebbe varare le nuove regole destinate a portare intutte lecon un Rt superiore a...

Advertising

repubblica : Fondazione Gimbe: 'Siamo in piena terza ondata. Solo la zona rossa riesce a contenere i contagi': Risalgono le vitt… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato a… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - drsmoda : RT @noitre32: La sentenza inchioda i Dpcm: violare zona rossa non è reato - Dakini02478820 : RT @Debora98398253: @EsercitoCrucian @ladyonorato RECENTE SENTENZA:' neppure una legge (o un decreto legge) potrebbe prevedere “l’obbligo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid Italia, 25.673 contagi e 373 morti: bollettino 11 marzo Il Servizio Sanità della Regione, dove 4 province su 5 sono in zona rossa, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi. Basilicata - Sono 154 i contagi da coronavirus in ...

Zona rossa e arancione in Italia dal 15 marzo, solo la Sicilia potrebbe restare gialla "Siamo sul filo del rasoio per il passaggio in zona rossa", conferma Luca Zaia dal Veneto. Anche il Friuli Venezia Giulia andrà quasi certamente in rosso visto che l'Rt è a 1,3. Vede rosso il ...

Zona rossa in sette Regioni: chiudono Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Emilia, Friuli e Marche Il Messaggero Gabriele Muccino: ''Stamo boni! riapertura cinema solo dopo vaccinazione di massa'' Bisogna uscire il prima possibile da questa situazione, meglio andare in zona rossa per un mese e vaccinare tutti, fermare le bocce e fare un altro sacrificio di 3 o 4 mesi al massimo per lasciarci ...

Covid 19: altre 921 nuove diagnosi, il rapporto positivi/testati è al 21,3% Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6847 tamponi: 4327 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1511 nello screening con percorso Antigenico) e ...

Il Servizio Sanità della Regione, dove 4 province su 5 sono in, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi. Basilicata - Sono 154 i contagi da coronavirus in ..."Siamo sul filo del rasoio per il passaggio in", conferma Luca Zaia dal Veneto. Anche il Friuli Venezia Giulia andrà quasi certamente in rosso visto che l'Rt è a 1,3. Vede rosso il ...Bisogna uscire il prima possibile da questa situazione, meglio andare in zona rossa per un mese e vaccinare tutti, fermare le bocce e fare un altro sacrificio di 3 o 4 mesi al massimo per lasciarci ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6847 tamponi: 4327 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1511 nello screening con percorso Antigenico) e ...