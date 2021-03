Zona rossa e tanti altri ostacoli | per sfidare la crisi Chiucchi crea la ' Pizza alla visciola'

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - desibros70 : RT @dlafangof: Rapporto AIFA: 729 segnalazioni ogni 100.000 vaccini... La zona rossa è per 250 contagiati ogni 100.000 abitanti... Qual è l… - ramilla62 : RT @LucillaMasini: Si chiama super zona rossa perché dire che ci sarà un nuovo lockdown è come ammettere che Conte ha gestito bene la pande… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Il Sole 24 ORE

Tra chi vorrebbe l'Italia nuovamente in lockdown, serrata totale a tredici mesi dalla prima chiusura e tutto il periodo di Pasqua in, capofila il ministro Speranza (Leu), a seguire, un po' ...... tra norme che vi saranno contenute vi è l'istituzione del lockdown nella settimana di Pasqua e di nuovi parametri per l'entrata in. Decreto: Pasqua in lockdown Per quanto riguarda i nuovi ...Riascolta Un'altra Pasqua in lockdown di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Non basta la zona rossa per Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania ha emanato una nuova ordinanza per applicare nuove misure restrittive. con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 2 ...