Zona rossa e nuovi divieti nei fine settimana: le novità in arrivo (Di giovedì 11 marzo 2021) I contagi della terza ondata sono in deciso aumento negli ultimi giorni e per frenare la pressione negli ospedali, urgono nuove scelte e nuove restrizioni. O almeno questo è l’orientamento che sembra emergere nel Governo, sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Si ragiona insomma di introdurre nuove regole e limitazioni nei weekend e, in particolare, nel fine settimana di Pasqua; si discute altresì di una Zona rossa che scatta in via automatica, nelle Regioni che oltrepassano i 250 contagi ogni 100mila abitanti, e di una Zona gialla rafforzata. Insomma, è in vista una nuova stretta alle regole di spostamento ed ai contatti tra le persone, in modo da modificare il Dpcm appena varato. Secondo le ultime indiscrezioni, le novità dovrebbero scattare a ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 marzo 2021) I contagi della terza ondata sono in deciso aumento negli ultimi giorni e per frenare la pressione negli ospedali, urgono nuove scelte e nuove restrizioni. O almeno questo è l’orientamento che sembra emergere nel Governo, sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Si ragiona insomma di introdurre nuove regole e limitazioni nei weekend e, in particolare, neldi Pasqua; si discute altresì di unache scatta in via automatica, nelle Regioni che oltrepassano i 250 contagi ogni 100mila abitanti, e di unagialla rafforzata. Insomma, è in vista una nuova stretta alle regole di spostamento ed ai contatti tra le persone, in modo da modificare il Dpcm appena varato. Secondo le ultime indiscrezioni, ledovrebbero scattare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Lopalco: necessario un lockdown "Serve di almeno due settimane" Che senso ha creare una zona rossa in un Comune dove il virus circola pesantemente? Ormai il danno è fatto. Le chiusure devono essere sempre preventive. Lo so che dal punto di vista politico sono ...

Sileri: "Teniamo duro 4/6 settimane"/ Bassetti: "Lockdown? In Italia solo quello" ... sembra un disco rotto ormai, ci adegueremo ma non è la risposta, il lockdown generalizzato è troppo per alcune aree e troppo poco per altre; la lezione non si è imparata a Natale con la zona rossa ...

Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa Il Sole 24 ORE Covid, Piemonte verso zona rossa: oltre soglia occupazione posti letto Torino, 11 mar. (LaPresse) - I dati del pre report sul coronavirus indicano un quadro generale in peggioramento in tutto il Paese. Per il Piemonte, così come ...

GOVERNO DIVISO SUL NUOVO LOCKDOWN, TOCCA A DRAGHI DECIDERE Favorevole a una stretta è il ministro della Salute, Speranza. Contrario a nuove misure il segretario della Lega, Salvini ...

