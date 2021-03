Zona rossa e nuova stretta Dpcm, oggi incontro governo-Regioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutta Italia Zona rossa nei weekend, Zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto al Dpcm anti-Covid entrato in vigore qualche giorno fai, Pasqua con misure ad hoc come è stato per Natale. Queste le nuove strette allo studio del governo che verranno discusse oggi con le Regioni e gli enti locali, in vista del Consiglio dei ministri di domattina. Nel corso della riunione saranno esaminati i nuovi dati sulla diffusione del contagio e approfondimenti condotti con le Regioni e le Province autonome. Domani, comunica Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri potrà valutare l’adozione di eventuali misure. Ieri la cabina di regia con il premier Mario Draghi ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, ma attende di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutta Italianei weekend,gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto alanti-Covid entrato in vigore qualche giorno fai, Pasqua con misure ad hoc come è stato per Natale. Queste le nuove strette allo studio delche verranno discussecon lee gli enti locali, in vista del Consiglio dei ministri di domattina. Nel corso della riunione saranno esaminati i nuovi dati sulla diffusione del contagio e approfondimenti condotti con lee le Province autonome. Domani, comunica Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri potrà valutare l’adozione di eventuali misure. Ieri la cabina di regia con il premier Mario Draghi ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, ma attende di ...

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - BombRtx : RT @Roberta99596534: #MiRitrovo sempre in zona Rossa! ?????? - succoallananas : RT @stoinincognito: se diventiamo zona rossa anche il muro delle pareti di casa mia si tingerà del rosso del mio sangue ve lo dico -