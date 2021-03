Zona rossa e arancione in Italia dal 15 marzo, solo 4 regioni nelle fasce basse (Di giovedì 11 marzo 2021) Le previsioni sulle nuove zone rosse e arancioni in vista del monitoraggio settimanale per le ordinanze di Speranza. Dal 15 marzo Lombardia e Veneto rischiano la Zona rossa. Sarebbero in giallo solo Valle D’Aosta, Calabria e Sicilia Leggi su corriere (Di giovedì 11 marzo 2021) Le previsioni sulle nuove zone rosse e arancioni in vista del monitoraggio settimanale per le ordinanze di Speranza. Dal 15Lombardia e Veneto rischiano la. Sarebbero in gialloValle D’Aosta, Calabria e Sicilia

repubblica : Fondazione Gimbe: 'Siamo in piena terza ondata. Solo la zona rossa riesce a contenere i contagi': Risalgono le vitt… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato a… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - aranciaverde : RT @martamacbeal: 5849 casi in Lombardia e la zona rossa parte da lunedì. Non c’era bisogno di leggere il dato per sapere che le cose vanno… - Affaritaliani : Lombardia verso la zona rossa Fontana: “Ospedali in sofferenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid: oggi 25.673 casi e 373 morti in Italia Covid: oggi 25.673 casi e 373 morti in Italia Tasso di positività aql 6,9%. Verso la zona rossa il Friuli Venezia Giulia Sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i ...

Terapie intensive in sofferenza, 10 regioni in allerta secondo l'Agenas Leggi anche Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia, Piemonte e Friuli verso la zona rossa Come viene approvato un vaccino? Quali e quanti dati servono? Ministero della Salute, via ...

Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia, Piemonte e Friuli verso la zona rossa Il Sole 24 ORE Emilia Romagna, numeri da zona rossa; Donini: “L’incidenza dei casi spinge verso questa misura” Vota! Emilia Romagna, numeri da zona rossa; Donini: “L’incidenza dei casi spinge verso questa misura” Emilia Romagna verso la zona rossa: l’assessore regionale Raffaele Do ...

Covid, Prato zona rossa da lunedì. Chiuse anche le scuole Prato, 11 marzo 2021 - Con i 136 casi positivi di oggi Prato supera abbondantemente la quota dei 250 casi ogni 100mila abitanti e, ancora prima dell'ufficialità di venerdì è certo che da lunedì la ...

