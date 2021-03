Zona rossa: domani il giorno della verità, ma Lazio, Friuli e Veneto sono a serio rischio (Di giovedì 11 marzo 2021) Come ormai consuetudine, domani arriverà sul tavolo del Cts il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità che, unito ai dati quotidiani sui contagi in Italia, pervenuti in questi giorni alla cabina di Regia (di concerto con le Regioni e le Provence Autonome), suggeriranno al Cdm, le nuove misure da adottare e, molto probabilmente, anche rigide restrizioni. Infatti a di la di ogni ‘rosea previsione’, la realtà non lascia scampo: con l’avvento delle varianti purtroppo i casi continuano a moltiplicarsi. Dunque, confidando nella vaccinazione, ora l’unica cosa da fare è limitare il più possibile ogni occasione di contagio, di qui l’inevitabile ‘cambio di colore’ per la regioni italiane. Zona rossa: non solo Lazio, Friuli e Veneto, ma probabilmente ci finiranno tutti Insomma, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 marzo 2021) Come ormai consuetudine,arriverà sul tavolo del Cts il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità che, unito ai dati quotidiani sui contagi in Italia, pervenuti in questi giorni alla cabina di Regia (di concerto con le Regioni e le Provence Autonome), suggeriranno al Cdm, le nuove misure da adottare e, molto probabilmente, anche rigide restrizioni. Infatti a di la di ogni ‘rosea previsione’, la realtà non lascia scampo: con l’avvento delle varianti purtroppo i casi continuano a moltiplicarsi. Dunque, confidando nella vaccinazione, ora l’unica cosa da fare è limitare il più possibile ogni occasione di contagio, di qui l’inevitabile ‘cambio di colore’ per la regioni italiane.: non solo, ma probabilmente ci finiranno tutti Insomma, ...

repubblica : Fondazione Gimbe: 'Siamo in piena terza ondata. Solo la zona rossa riesce a contenere i contagi': Risalgono le vitt… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato a… - SerioEnzo : RT @GioChirilly: Da lunedì quasi tutta l'Italia in zona rossa come un anno fa. Non è cambiato nulla, solo un Paese distrutto economicamente… - __LittleSun : @cate______ @MaddalenaDicec1 Eh ma valeva per la zona arancione... Sinceramente non so come funziona con la zona rossa ?? -