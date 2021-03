Zona rossa Covid: ecco le regioni che rischiano di passare alla zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Cdm nella giornata di venerdì, ovvero domani, valuterà l’adozione di eventuali nuove misure di contenimento per il Covid-19, intanto però molte regioni rischiano di passare presto in zona rossa, tra queste anche il Piemonte in cui l’indice Rt sale all’1,41. I dati della terza ondata stanno spingendo il Governo verso nuove azioni rapide, mentre ieri il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri ha comunque escluso l’idea che un lockdown generalizzato per tutta Italia. Covid: le regioni a rischio zona rossa Mentre i cittadini attendono di capire quale saranno le nuove misure che il Governo deciderà di adottare, Piemonte, Veneto e Lombardia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Cdm nella giornata di venerdì, ovvero domani, valuterà l’adozione di eventuali nuove misure di contenimento per il-19, intanto però moltedipresto in, tra queste anche il Piemonte in cui l’indice Rt sale all’1,41. I dati della terza ondata stanno spingendo il Governo verso nuove azioni rapide, mentre ieri il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri ha comunque escluso l’idea che un lockdown generalizzato per tutta Italia.: lea rischioMentre i cittadini attendono di capire quale saranno le nuove misure che il Governo deciderà di adottare, Piemonte, Veneto e Lombardia ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - Adnkronos : #Piemonte verso zona rossa, sospesi ricoveri no covid e ambulatori - ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in ne… - paolo69edge : @PrimaiTulipani Ahahaaha???????? 4 regole ?!?!?! Metti la mascherina, i guanti, sanifica locali, fai vaccino, non andar… -