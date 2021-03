Zolgensma | cos’è il farmaco da 2 milioni di euro che salva i bambini affetti da sma

Leggi su viagginews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilè attualmente ilpiù caro presente sul mercato e viene utilizzato per curare ida Sma. Ilha finalmente avuto il via libera dell’Aifa, l’agenzia italiana del. Il medicinale è stato approvato ed è attualmente il più caro mai venduto. Quest’ultimo viene utilizzato per curare iL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com