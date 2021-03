Zaia: “Martedì approveremo un accordo sulle somministrazioni aziendali del vaccino” (Di giovedì 11 marzo 2021) VENEZIA – “Stamattina abbiamo affrontato con gli altri presidenti di Regione il nuovo protocollo vaccinale che andremo ad approvare, cercando di mettere ordine rispetto alla futura stagione vaccinale. I vaccini d’ora in poi li facciamo con le fragilità prima e i familiari, dopodiché si va finalmente per fasce d’età in ordine decrescente”. Lo spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, anticipando che martedì prossimo la giunta approverà un accordo con Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confcommercio e che varrà poi per le imprese e anche per le organizzazioni sindacali, che consentirà alle aziende di fare autonomamente i vaccini al proprio personale, in deroga al criterio delle fasce d’età. “Destineremo un contingente minimo di dosi, le consegneremo alle aziende e poi loro le somministreranno autonomamente, dovranno avere un medico”, spiega Zaia. La possibilità di fare accordi con le aziende “è prevista dal protocollo”, conclude Zaia. “Inizieremo da imprese dove ci sono assembramenti aziendali, punteremo all’inizio alle aggregazioni più importanti”. “L’RT VENETO SI AVVICINA AL LIVELLO PER IL PASSAGGIO IN ZONA ROSSA” Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) VENEZIA – “Stamattina abbiamo affrontato con gli altri presidenti di Regione il nuovo protocollo vaccinale che andremo ad approvare, cercando di mettere ordine rispetto alla futura stagione vaccinale. I vaccini d’ora in poi li facciamo con le fragilità prima e i familiari, dopodiché si va finalmente per fasce d’età in ordine decrescente”. Lo spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, anticipando che martedì prossimo la giunta approverà un accordo con Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confcommercio e che varrà poi per le imprese e anche per le organizzazioni sindacali, che consentirà alle aziende di fare autonomamente i vaccini al proprio personale, in deroga al criterio delle fasce d’età. “Destineremo un contingente minimo di dosi, le consegneremo alle aziende e poi loro le somministreranno autonomamente, dovranno avere un medico”, spiega Zaia. La possibilità di fare accordi con le aziende “è prevista dal protocollo”, conclude Zaia. “Inizieremo da imprese dove ci sono assembramenti aziendali, punteremo all’inizio alle aggregazioni più importanti”. “L’RT VENETO SI AVVICINA AL LIVELLO PER IL PASSAGGIO IN ZONA ROSSA”

