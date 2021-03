Xbox ha Bethesda! Grandi esclusive assolute o 'solo' benzina per il Game Pass? Alle 18:30 ne parliamo in diretta con EuroLive (Di giovedì 11 marzo 2021) Microsoft ha ufficialmente acquisito ZeniMax questa settimana. L'affare da 7,5 miliardi di dollari vedrà studi del calibro di Bethesda Game Studios (Fallout, Elder Scrolls), id Software (DOOM), ZeniMax Online Studios (Elder Scrolls Online), Arkane (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within), Alpha Dog e Roundhouse Studios unirsi alla famiglia degli Xbox Game Studios. Con l'accordo ormai ufficializzato, in molti si chiedono quale sarà il futuro dei giochi Bethesda. Saranno esclusive Xbox o attesi titoli come TES6 o Starfield arriveranno anche sulle piattaforme PlayStation? Per ora, Phil Spencer ha affermato che Bethesda continuerà a creare giochi "come ha sempre fatto" e ha confermato che alcuni arriveranno anche su altre ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Microsoft ha ufficialmente acquisito ZeniMax questa settimana. L'affare da 7,5 miliardi di dollari vedrà studi del calibro di BethesdaStudios (Fallout, Elder Scrolls), id Software (DOOM), ZeniMax Online Studios (Elder Scrolls Online), Arkane (Dishonored, Prey), Machines (Wolfenstein), Tangoworks (The Evil Within), Alpha Dog e Roundhouse Studios unirsi alla famiglia degliStudios. Con l'accordo ormai ufficializzato, in molti si chiedono quale sarà il futuro dei giochi Bethesda. Sarannoo attesi titoli come TES6 o Starfield arriveranno anche sulle piattaforme PlayStation? Per ora, Phil Spencer ha affermato che Bethesda continuerà a creare giochi "come ha sempre fatto" e ha confermato che alcuni arriveranno anche su altre ...

