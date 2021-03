Xbox e Bethesda festeggiano l'unione in diretta tra poche ore! (Ma smorzate gli entusiasmi) (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la società aveva già stuzzicato i fan su una potenziale diretta fissata per oggi, giovedì 11 marzo. Ebbene, in questi minuti è arrivata la conferma da parte di Aaron Greenberg, ma frenate il vostro entusiasmo. Attraverso Twitter, Greenberg ha annunciato questa diretta che si terrà tra poche ore, alle 19:00 in Italia. Tuttavia nel tweet viene dichiarato: "Unitevi a noi per una discussione tra i membri del team di Xbox e Bethesda. Nota, questa diretta NON è FOCALIZZATA SU NEWS/REVEAL, ma è una grande opportunità per saperne di più sui team e sulle persone di Bethesda". Il post è chiaro e afferma che non ci saranno reveal di sorta. Pertanto, se siete curiosi di ascoltare la discussione e conoscere ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l'acquisizione dida parte di Microsoft, la società aveva già stuzzicato i fan su una potenzialefissata per oggi, giovedì 11 marzo. Ebbene, in questi minuti è arrivata la conferma da parte di Aaron Greenberg, ma frenate il vostro entusiasmo. Attraverso Twitter, Greenberg ha annunciato questache si terrà traore, alle 19:00 in Italia. Tuttavia nel tweet viene dichiarato: "Unitevi a noi per una discussione tra i membri del team di. Nota, questaNON è FOCALIZZATA SU NEWS/REVEAL, ma è una grande opportunità per saperne di più sui team e sulle persone di". Il post è chiaro e afferma che non ci saranno reveal di sorta. Pertanto, se siete curiosi di ascoltare la discussione e conoscere ...

XboxItalia : Unitevi a noi questa sera alle 19:00 per una tavola rotonda cui prenderanno parte sia Xbox che Bethesda. - XboxItalia : Siamo sempre stati fan e ora siamo parte della stessa famiglia. Diamo il benvenuto nel Team Xbox a @bethesda ??… - Jess3Pinkman88 : RT @XboxItalia: Unitevi a noi questa sera alle 19:00 per una tavola rotonda cui prenderanno parte sia Xbox che Bethesda. - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Alle 19 si terrà un piccolo evento in streaming di #Microsoft per festeggiare l'acquisizione di #Bethesda. Nessun grande ann… - IGNitalia : Alle 19 si terrà un piccolo evento in streaming di #Microsoft per festeggiare l'acquisizione di #Bethesda. Nessun g… -

