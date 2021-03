Wonder Woman: stasera su Canale 5 il film con Gal Gadot (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva stasera in TV su Canale 5 alle 21:21 Wonder Woman, il campione di incassi firmato DC/ Warner Bros., con Gal Gadot. stasera su Canale 5 all'insegna dei cinecomic perchè, alle 21:21, arriva Wonder Woman, il film sull'eroina della DC Comics diretto da Patty Jenkins nel 2017, con Gal Gadot che torna a vestire i panni di Diana Prince. La storia di Wonder Woman (Gal Gadot) ha radici antichissime che ci portano sull'Olimpo, al tempo in cui Ares cercava di disfarsi di Zeus, di tutti i supi figli e del suo esercito di donne guerriere, le Amazzoni. Per dar loro protezione, il re degli dei donò loro l'isola di Themyscira e un'arma con cui battere Ares, se ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Arrivain TV su5 alle 21:21, il campione di incassi firmato DC/ Warner Bros., con Galsu5 all'insegna dei cinecomic perchè, alle 21:21, arriva, ilsull'eroina della DC Comics diretto da Patty Jenkins nel 2017, con Galche torna a vestire i panni di Diana Prince. La storia di(Gal) ha radici antichissime che ci portano sull'Olimpo, al tempo in cui Ares cercava di disfarsi di Zeus, di tutti i supi figli e del suo esercito di donne guerriere, le Amazzoni. Per dar loro protezione, il re degli dei donò loro l'isola di Themyscira e un'arma con cui battere Ares, se ...

Advertising

POPcornShow_ : Eccoci di nuovo con #staseraintv 21:25 su @RaiUno #CheDioCiAiuti6 21:21 Wonder Woman su @canale5 21:20 Vacanze a… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman: stasera su Canale 5 il film con Gal Gadot - LeonardoBlog : #CinemaStasera: alle 21:20 su Canale5 c'è Wonder Woman nel Paese dei Mansplainers - cinziamitika : @LankasterMerri1 Io non ho problemi, è il mio lavoro, però porca zozza, se fossi Wonder woman mica mi sprecherei a lavorare per lei, eh. - _amantedelcine_ : ??COMUNQUE STASERA C’È WONDER WOMAN (2017) SU CANALE 5 CON GAL GADOT, CHRIS PINE E DAVID THEWLIS.?? -