Wonder Woman | Gal Gadot fu imposta alla regista e le altre cose da sapere sul film stasera in tv

(Di giovedì 11 marzo 2021)in tv su Canale 5 alle 21.20 va in ondadi Patty Jenskins. Con la simpaticissima e bellissima Galnel costumino e nei poteri della supereroina della DC Comics (la storica “rivale” della Marvel, in fatto di supereroi). Guarda qui sotto il trailer italiano. È il primo dei dueche Hollywood le ha dedicato. Quello uscito nei cinema mondiali nel 2017. Incassò 822 milioni di dollari nel mondo. Soprattutto mise d’accordo critica e pubblico. Non per nulla, l’AmericanInstitute lo inserì nella lista dei 10 miglioridell’anno.: Gale il resto del castè interpretata dall’israeliana Gal. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Woman

In attesa del via libera all'esecuzione anche degli show indoor " che prevedono la novità 2021" The 4D Experience, uno speciale adattamento della potente storia cinematografica ad alta ...Ecco il palinsesto delle reti televisive per la prima serata di giovedì 11 marzoAnticipazioni Wonder Woman: la trama del film in onda questa sera su Canale5 Questa sera, a partire dalle 21:45, Canale5 trasmetterà il film Wonder Woman.Il 12 marzo arriva in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K 'Wonder Woman 1984' sequel del film del 2017, che vede Gal Gadot vestire ancora una volta i panni della super eroina Diana Prince. LEGGI ANCHE:-- ...