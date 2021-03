Wonder Woman: alcune scene del film sono state girate in Italia, ecco quali (Di giovedì 11 marzo 2021) Le riprese di Wonder Woman, per le scene ambientate a Themyscira, hanno avuto luogo quasi esclusivamente in Italia, tra Puglia, Basilicata e Campania. Le scene ambientate a Themyscira, presenti in Wonder Woman, film del 2017 diretto da Patty Jenkins, sono state girate nel Sud Italia, tra Puglia, Basilicata e Campania. La scenografa Aline Bonetto ha detto che le location erano perfette: "Il clima in Italia è meraviglioso: un bel mare verde-azzurro, non troppa marea, non troppa onda". Il monolite di Pizzomunno a Vieste, una delle location presenti nella celebre locandina del film, è una tra le più belle spiagge del Gargano. Ma c'è un'altra spiaggia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Le riprese di, per leambientate a Themyscira, hanno avuto luogo quasi esclusivamente in, tra Puglia, Basilicata e Campania. Leambientate a Themyscira, presenti indel 2017 diretto da Patty Jenkins,nel Sud, tra Puglia, Basilicata e Campania. La scenografa Aline Bonetto ha detto che le location erano perfette: "Il clima inè meraviglioso: un bel mare verde-azzurro, non troppa marea, non troppa onda". Il monolite di Pizzomunno a Vieste, una delle location presenti nella celebre locandina del, è una tra le più belle spiagge del Gargano. Ma c'è un'altra spiaggia ...

