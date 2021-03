Wonder Woman: a causa di Gal Gadot, il film è stato bandito in Libano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il film Wonder Woman è legalmente irreperibile in Libano, a causa della nazionalità della protagonista Gal Gadot e per ragioni politiche. Il film Wonder Woman è legalmente irreperibile in Libano, a causa della nazionalità della protagonista Gal Gadot. L'attrice è infatti israeliana, e ha fatto parte dell'esercito del proprio paese, cosa che non va giù alle autorità libanesi poiché la loro nazione è ufficialmente in guerra con Israele. Per motivi simili, avendo Gadot espresso opinioni positive sulle forze armate israeliane, il film è vietato in paesi come la Tunisia e il Qatar. Nel 2014, l'attrice aveva postato immagini in cui lei, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilè legalmente irreperibile in, adella nazionalità della protagonista Gale per ragioni politiche. Ilè legalmente irreperibile in, adella nazionalità della protagonista Gal. L'attrice è infatti israeliana, e ha fatto parte dell'esercito del proprio paese, cosa che non va giù alle autorità libanesi poiché la loro nazione è ufficialmente in guerra con Israele. Per motivi simili, avendoespresso opinioni positive sulle forze armate israeliane, ilè vietato in paesi come la Tunisia e il Qatar. Nel 2014, l'attrice aveva poimmagini in cui lei, ...

Advertising

FedericoBrenti : Sto vedendo per la prima volta Wonder Woman e non capisco come la gente possa impazzire per i supereroi della Marvel e compagnia bella - 24Trends_Italia : 1. Lotteria degli scontrini - 500M+ 2. Fabrizio Corona - 500M+ 3. Lazio zona rossa - 100M+ 4. Arisa - 50M+ 5. Johns… - thatsnomoonn : Io: “Visto che non posso vedere Wonder Woman perché è andato via canale 5, mi guardo qualcosa di nuovo su Disney +”… - AlleviLaura : @alceo67 Io da vera intellettuale sto guardando 'Wonder woman'. - bloomsbury4ever : RT @RienNeVaPlus01: Stasera fanno Wonder Woman in tv quindi ci sono di nuovo loro due insieme ???? #WonderWoman -