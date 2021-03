(Di giovedì 11 marzo 2021) L'attrice, recentemente apparsa inle Rock, è entrata a far parte deldiideata come sequel del film. Laavrà tra i propri interpreti anche, recentemente neldile Rock, che reciterà quindi nel progetto ideato come sequel del film cult. Le riprese delle puntate si svolgeranno in Galles, location scelta anche per il lungometraggio originale., secondo le indiscrezioni condivise da Deadline,nel ruolo di una principessa che va alla ricerca del fratello gemello, che è stato rapito insieme a due personaggi ...

Willow: Ruby Cruz sostituirà Cailee Spaeny nel cast della serie

L'attrice interpreterà il ruolo di Kit, sorella gemella di un principe che viene rapito, nella serie sequel del classico di Ron Howard. Ruby Cruz sostituirà Cailee Spaeny nella serie Willow prodotta per Disney+. L'attrice Ruby Cruz, recentemente apparsa in Castle Rock, è entrata a far parte del cast di Willow, serie ideata come sequel del film. La serie Willow avrà tra i propri interpreti anche Ruby Cruz, recentemente nel cast di Castle Rock. L'attrice Ruby Cruz è stata scelta per interpretare uno dei ruoli principali in Willow, la nuova serie tv targata Disney+.