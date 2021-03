William risponde a Harry e Meghan | «La royal family non è razzista»

(Di giovedì 11 marzo 2021) A quattro giorni dall’intervista choc di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, mentre ancora non si parla d’altro, arriva il primo commento extra comunicato ufficiale di un membro della royal family britannica. Ed è toccato al principe William metterci la faccia.

È significativo che la reazione sia venuta da: pare che lui sia particolarmente furioso per come sua moglie Kate sia stata attaccata da Meghan durante l'intervista. Ma è altrettanto ...Stando al racconto della Duchessa di Sussex, la moglie diaveva riparato al malinteso con un mazzo di fiori e un bigliettino di scuse . Sebbene la Markle abbia perdonato Kate per essersela ...Il figlio maggiore di Carlo e Diana parla dopo l'intervista esplosiva rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey ...Dopo la discussa intervista di Harry e Meghan, si registrano le prime reazioni dei parenti stretti: ecco cos'hanno detto William e (...) ...