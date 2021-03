Willem Dafoe nel cast di Poor Things, nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos (Di giovedì 11 marzo 2021) Willem Dafoe sta concludendo le trattative e presto potrebbe entrare a far parte del cast di Poor Things, nuovo film di Yorgos Lanthimos. Willem Dafoe sembra stia per accettare un ruolo da protagonista in Poor Things, il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos. La star del progetto cinematografico, tratto dal romanzo scritto da Alasdair Gray, dovrebbe essere l'attrice premio Oscar Emma Stone. La storia di Poor Things è ambientata in epoca vittoriana e affronta tematiche come amore, scoperta e innovazioni scientifiche. Al centro della trama c'è Belle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)sta concludendo le trattative e presto potrebbe entrare a far parte deldidisembra stia per accettare un ruolo da protagonista in, ilda. La star del progetto cinematografico, tratto dal romanzo scritto da Alasdair Gray, dovrebbe essere l'attrice premio Oscar Emma Stone. La storia diè ambientata in epoca vittoriana e affronta tematiche come amore, scoperta e innovazioni scientifiche. Al centro della trama c'è Belle ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Willem Dafoe nel cast di Poor Things, nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos - moviestruckers : #WillemDafoe al fianco di #EmmaStone nel nuovo film di Yorgos Lanthimos - Screenweek : #WillemDafoe potrebbe recitare al fianco di Emma Stone nel reimagining della storia di Frankenstein: #PoorThings di… - badtasteit : #Poveracci: #WillemDafoe e #EmmaStone in trattative per il film di Yorgos Lanthimos - longtake_it : #PoorThings: #WillemDafoe in trattative per il prossimo film di #YorgosLanthimos ?? -