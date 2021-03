WhatsApp, la chat può diventare agenda personale: come fare (Di giovedì 11 marzo 2021) Su WhatsApp la chat può diventare la vostra agenda personale. Il trucco è semplicissimo ed è usato da sempre più utenti: andiamo a vedere come fare. Ancora oggi, nonostante una crisi evidente, WhatsApp è l’applicazione leader nel settore di messaggistica istantanea ed oggi è pronta a diventare anche la vostra agenda personale. Un trucco semplice L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Sulapuòla vostra. Il trucco è semplicissimo ed è usato da sempre più utenti: andiamo a vedere. Ancora oggi, nonostante una crisi evidente,è l’applicazione leader nel settore di messaggistica istantanea ed oggi è pronta aanche la vostra. Un trucco semplice L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp chat Covid: un anno dopo il lockdown, il racconto di quei giorni di coprifuoco I nonni hanno dovuto imparare a usare i social e le chat di WhatsApp per restare in contatto con figli e nipoti lontani anche se nella stessa città. Le feste come il Natale sono state segnate dalla ...

Whatsapp si rifà il look: standard elevati di tutela per gli utenti Un semplice accorgimento sarebbe allo studio dei programmatori per garantire la privacy anche sull'archiviazione cloud delle chat Whatsapp. Ecco di che si tratta. Non c'è solo il tema aggiornamento privacy a tenere banco in casa Whatsapp. E nemmeno la delicata questione della migrazione degli utenti verso Telegram ottiene ...

Threema: cos'è e come funziona l'alternativa a WhatsApp per chat anonime Cyber Security 360 WhatsApp affila le armi: arriva la funzione che blinda le tue conversazioni WhatsApp, una password per proteggere le nostre chat. Come annuncia WABetaInfo, sempre informatissimo quando si tratta di notizie riguardanti WhatsApp, gli sviluppatori stanno lavorando per rendere ...

WhatsApp, arriva la password per proteggere le chat: come funziona Più protezione per le chat su WhatsApp. Si tratta della possibilità di aggiungere un’ulteriore protezione alle proprie chat su WhatsApp, che al momento sono protette da crittografia end to end, che no ...

