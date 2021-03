Villette abusive costruite dal Clan | occupanti sgomberati | blitz congiunto delle forze dell’ordine

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Locale di Latina, ha sgomberato la lottizzazione abusiva composta da seirealizzate a borgo San Michele da alcuni appartenenti al notoDi Silvio, che vi dimoravano stabilmente. Leggi anche:Di Silvio, scoperte 6 villea Latina: ‘Devono sgomberare’dala Borgo San Michele Le operazioni odierne concludono l’attività d’indagine avviata dalla Questura di Latina, coadiuvata dal Comando Polizia Locale. L’indagine ha permesso di accertare che in una strada secondaria del borgo, su un lotto di terreno a destinazione agricola, era stato realizzato un vero e proprio complesso edilizio. Il tutto in assenza di qualsivoglia atto amministrativo e men che ...

