Villar: «In Europa se sbagli vai a casa. A Roma sento fiducia»

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro lo Shakhtar: le sue parole

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

PRESTAZIONE – «Era una partita difficile, l'abbiamo preparata bene. Se sbagli vai a casa, non puoi permetterti nemmeno un piccolo errore come è successo ad esempio con il Milan o con altre squadre».

FIDUCIA – «Sul campo si vede che sono un giocatore diverso rispetto a quando sono arrivato, mi hanno dato fiducia per poter crescere. I giovani hanno bisogno di continuità. Mi manca ancora tanto, non sono arrivato al massimo delle mie ...

