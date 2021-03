Vietare l' uso delle foto dei beni culturali è un danno economico

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) Qualcuno ricorda che è solo dal 2014, con l’entrata in vigore dell’Art Bonus, che è possibilegrafare nei musei italiani? Quella piccola, preziosa, norma ha consentito ai visitatori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche di scattare liberamentegrafie, con l’unica limitazione che non si utilizzi il flash e che le immagini siano utilizzate per finalità personali e. La battaglia della totale liberalizzazioneimmagini non solo per finalità di studio ma anche per il possibile riuso anche commerciale non è ancora finita. Un movimento è molto attivo e recentemente anche ICOM Italia ha tenuto un bel convegno su questi temi. In un documento elaborato dalle rappresentanze degli archeologi italiani il tema della liberalizzazioneimmagini è stato proposto insieme a ...