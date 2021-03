VIDEO | Mamme bimbi autistici di Reggio Calabria riprendono sciopero della fame

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) NAPOLI – “Su promessa del dottore Meloni (componente della triade commissariale Asp Reggio Calabria, ndr) abbiamo portato, martedì scorso, insieme al nostro avvocato, degli accordi che dovevano essere sottoscritti per il rimborso delle terapie affrontate dai nostri figli. Saremmo dovuti passare entro una settimana a riprenderli, ma ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta”. Così alla Dire Angela Villani dell’associazione Il volo delle farfalle, e mamma di un bambino con sindrome autistica, da oggi nuovamente in sciopero della fame e della sete insieme ad altre 14 mamme, di fronte la sede dell’Asp di Reggio Calabria a causa della mancata sottoscrizione degli accordi da parte di tutti i componenti della triade commissariale.