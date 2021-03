VIDEO Luna Rossa, visione on-board a 360°: le immagini spettacolari sulla barca in America’s Cup (Di giovedì 11 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 dopo la prima giornata di regate valide per la America’s Cup. Ieri l’equipaggio italiano ha sconfitto i Kiwi in gara-1 e ha fatto capire di essere un degno avversario del Defender. Riviviamo alcuni momenti letteralmente a bordo di Team Prada Pirelli, con una visione on-board a 360° di quello che succede. VIDEO A BORDO DI Luna Rossa 360° Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)-Team New Zealand 1-1 dopo la prima giornata di regate valide per laCup. Ieri l’equipaggio italiano ha sconfitto i Kiwi in gara-1 e ha fatto capire di essere un degno avversario del Defender. Riviviamo alcuni momenti letteralmente a bordo di Team Prada Pirelli, con unaon-di quello che succede.A BORDO DIFoto: Lapresse

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna Belen dalla ginecologa: ecografia in diretta con Santiago ...uomo da sposare 'Questo è il cuoricino adesso glielo faccio sentire' continua il medico nel video e ... La sorella Cecilia su Instagram scrive: 'Luna ti aspettiamo'. La figlia di Belen e Antonino ...

America's Cup, Spithill scherza con il giornalista: 'Voi non sbagliate mai?' America s Cup Luna Rossa - New Zealand: poco vento, possibile rinvio delle regate UN ORA FA Di seguito il VIDEO della risposta di James Spithill al giornalista (minuto 17:30) Il timoniere che ha ...

Cronaca DIRETTA VIDEO: LUNA, spettacolare VIAGGIO nel Mistero del nostro Unico SATELLITE NATURALE. Le Immagini iLMeteo.it Belen dalla ginecologa: ecografia in diretta con Santiago Ai follower la prima foto della piccola Luna che somiglia molto al papà ... “Questo è il cuoricino adesso glielo faccio sentire” continua il medico nel video e la famigliola resta senza fiato. La ...

Belen Rodriguez mostra l’ecografia di Luna Marie (Video) Belen Rodriguez mostra l'ecografia della piccola Luna Marie ai suoi follower. Con lei dalla ginecologa ci sono Santiago e Antonino Spinalbese ...

