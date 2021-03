“Via dalle p**le monopattini e bici, peggio delle zanzare”: Feltri sbotta così (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar – Nonostante nelle città italiane sia un tripudio di piste ciclabili per gli appassionati di bici di e monopattini, che in teoria dovrebbero aiutarci con la cosiddetta “transizione ecologica”, Vittorio Feltri non nota grandi miglioramenti, anzi. A modo suo – come sempre – emette giudizi pesanti come macigni. Feltri se la prende con Sala, i monopattini e le bici “Devo fare una lagnanza: Milano si è data un sindaco, Giuseppe Sala, che sembrava capace, visto che era stato capace di gestire con successo l’Expo. A Palazzo Marino si è però rivelato un disastro: già il traffico di Milano non era fluido, da quando sono state tratteggiate le ciclabili, che sono anche numerose, il caos sulle strade va dal centro alla periferia”. Un problema comune a molte città: a Roma, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar – Nonostante nelle città italiane sia un tripudio di piste ciclabili per gli appassionati didi e, che in teoria dovrebbero aiutarci con la cosiddetta “transizione ecologica”, Vittorionon nota grandi miglioramenti, anzi. A modo suo – come sempre – emette giudizi pesanti come macigni.se la prende con Sala, ie le“Devo fare una lagnanza: Milano si è data un sindaco, Giuseppe Sala, che sembrava capace, visto che era stato capace di gestire con successo l’Expo. A Palazzo Marino si è però rivelato un disastro: già il traffico di Milano non era fluido, da quando sono state tratteggiate le ciclabili, che sono anche numerose, il caos sulle strade va dal centro alla periferia”. Un problema comune a molte città: a Roma, la ...

