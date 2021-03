Vezzali in pole position come sottosegretario allo Sport (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Vezzali, la fiorettista sei volte d'oro alle Olimpiadi, sarebbe in pole position per il ruolo di nuovo sottosegretario allo Sport del governo Draghi. La schermitrice di Jesi, mamma di Pietro ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina, la fiorettista sei volte d'oro alle Olimpiadi, sarebbe inper il ruolo di nuovodel governo Draghi. La schermitrice di Jesi, mamma di Pietro ...

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali pole Vezzali in pole position come sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, la fiorettista sei volte d'oro alle Olimpiadi, sarebbe in pole position per il ruolo di nuovo sottosegretario allo Sport del governo Draghi. La schermitrice di Jesi, mamma di Pietro e Andrea, ...

Le ultime su United - Milan e l'attesa per Luna Rossa: le notizie del giorno Torna l'Europa League con due italiane in campo: Manchester United - Milan e Roma - Shakhtar Donetsk. Seconda tappa della Tirreno Adriatico. Domani torna in acqua Luna Rossa. Valentina Vezzali in pole position come Sottosegretario allo Sport. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i ...

