Vetrine sfondate, il giudice non convalida il fermo dei maggiorenni della banlieue torinese (Di giovedì 11 marzo 2021) Per il magistrato il fermo è avvenuto mesi dopo i fatti, difficile ipotizzare un pericolo di fuga. Inoltre lo sfondamento delle Vetrine andrebbe considerato come singoli reati compiuti da singoli indagati

