Verso un weekend blindato Lombardia a rischio zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) Venerdì nel tradizionale appuntamento settimanale il punto sulle regioni.Il dg regionale della sanità: «Forte preoccupazione sulla situazionein Lombardia». Nella giornata di giovedì vertice tra il governo e le Regioni: sul tavolo i nuovi dati dell’Istituto superiore di sanità. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 marzo 2021) Venerdì nel tradizionale appuntamento settimanale il punto sulle regioni.Il dg regionale della sanità: «Forte preoccupazione sulla situazionein». Nella giornata di giovedì vertice tra il governo e le Regioni: sul tavolo i nuovi dati dell’Istituto superiore di sanità.

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - infoitinterno : Modifiche al Dpcm, verso la chiusura di bar e ristoranti nel weekend in tutta Italia - infoitinterno : Le modifiche al Dpcm: verso la chiusura di bar e ristoranti nel weekend in tutta Italia - discoradioIT : A Palazzo Chigi la cabina di regia rinvia ogni valutazione in attesa dei dati aggiornati sul contagio che arriveran… - qn_giorno : #NuovoDpcm si va verso il #lockdown nei weekend. Domani la decisione -