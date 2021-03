Verso il nuovo DPCM. Le probabili regole dal 15 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Verso il nuovo DPCM che prevederà una stretta maggiore Le restrizioni sovrebbero interessare principalmente i weekend, con chiusure per bar e ristoranti e a quanto appreso dovrebbero entrare in vigore da lunedì 15 marzo. Prevista un’ulteriore stretta durante la settimana di Pasqua Al momento dovrebbe venire esclusa l’ipotesi di un nuovo lockdown su tutta la nazione. Il nuovo DPCM dovrebbe venire annunciato nei prossimi giorni. Il Comitato tecnico-scientifico chiede misure più rigide per contenere i contagi. Si ipotizza un’Italia arancione nel weekend, con la possibilità di asporto per i bar fino alle 18 e per i ristoranti fino alle 22, lasciando la possibilità di consegna a domicilio ZONA ROSSA – Una delle misure riguarderebbei nuovi criteri per l’ingresso ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021)ilche prevederà una stretta maggiore Le restrizioni sovrebbero interessare principalmente i weekend, con chiusure per bar e ristoranti e a quanto appreso dovrebbero entrare in vigore da lunedì 15. Prevista un’ulteriore stretta durante la settimana di Pasqua Al momento dovrebbe venire esclusa l’ipotesi di unlockdown su tutta la nazione. Ildovrebbe venire annunciato nei prossimi giorni. Il Comitato tecnico-scientifico chiede misure più rigide per contenere i contagi. Si ipotizza un’Italia arancione nel weekend, con la possibilità di asporto per i bar fino alle 18 e per i ristoranti fino alle 22, lasciando la possibilità di consegna a domicilio ZONA ROSSA – Una delle misure riguarderebbei nuovi criteri per l’ingresso ...

Advertising

fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone e @galietti82. Nuovo scandalo… - Ale79Friul : RT @FmMosca: @Yi_Benevolence @SoniaLaVera Ben da noi in Piemonte sarà ROSSO al 100%. Ne eravamo fuori... poi i #Vaccini a bomba ed eccoci d… - eleaugusta : RT @FmMosca: @Yi_Benevolence @SoniaLaVera Ben da noi in Piemonte sarà ROSSO al 100%. Ne eravamo fuori... poi i #Vaccini a bomba ed eccoci d… - romaforever_it : Roma e il Lazio verso la zona arancione, i dati sono di nuovo in salita -