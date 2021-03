Versace, sfila il grande assente della MFW21 (Di giovedì 11 marzo 2021) La scorsa settimana, fuori dal calendario milanese della Fashion Week 2021, sfilava la nuova collezione Versace autunno-inverno21. Lo show è stato trasmesso in digitale, riscuotendo un notevole successo. Infatti collegati in diretta streaming, oltre 15.000 utenti, incollati allo schermo. La nuova collezione presenta varie novità, volute dalla stilista Donatella Versace. A partire dall’iconico motivo Greca, che per questa sfilata si veste di una nuova grafica e contrasti di colori accattivanti. Molti infine, sono gli accessori proposti nei vari look da passerella. Spunti glamour da riproporre anche singolarmente, in look da giorno o da sera, perché sono dettagli versatili e da indossare in tutte le occasioni. Vediamo nel dettaglio i capi e le proposte affascinanti, della nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) La scorsa settimana, fuori dal calendario milaneseFashion Week 2021,va la nuova collezioneautunno-inverno21. Lo show è stato trasmesso in digitale, riscuotendo un notevole successo. Infatti collegati in diretta streaming, oltre 15.000 utenti, incollati allo schermo. La nuova collezione presenta varie novità, volute dalla stilista Donatella. A partire dall’iconico motivo Greca, che per questata si veste di una nuova grafica e contrasti di colori accattivanti. Molti infine, sono gli accessori proposti nei vari look da passerella. Spunti glamour da riproporre anche singolarmente, in look da giorno o da sera, perché sono dettagli versatili e da indossare in tutte le occasioni. Vediamo nel dettaglio i capi e le proposte affascinanti,nuova ...

