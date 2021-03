Verdi | necessarie regole per impianti telefonia | stop ad antenna selvaggia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Rimaniamo interdetti di fronte alla calma piatta con cui il Comune di Roma affronta la questione del proliferare delle antenne. Con l’inerzia e il tradimento degli impegni elettorali che contraddistingue la Giunta Raggi, cui si somma l’assenza di un apposito piano regolatore, si sta lasciando campo libero alle multinazionali della, in particolar modo rispetto alla tutela della salute. Si disapplicano i limiti distanziali da punti sensibili quali scuole, ospedali e case di cura”. Cosi’, in una nota, Nando Bonessio, co-portavoce deidel Lazio. Prosegue la nota: “Non e’ possibile che i cittadini debbano scendere in piazza per chiedere l’applicazione di criteri minimi di difesa della salute, come e’ accaduto ancora una volta al quartiere Saline di Ostia Antica, contro l’ennesima imposizione della realizzazione di un impianto di ...

