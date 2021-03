Veloce come il vento, la storia vera del film: chi è Carlo Capone (Di giovedì 11 marzo 2021) Non tutti sanno che il film “Veloce come il vento” è liberamente tratto da una storia vera, quella del pilota di rally Carlo Capone. (screenshot video)“Veloce come il vento” è un film del 2016 diretto da Matteo Rovere con la partecipazione di Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. La pellicola è liberamente ispirata alle vicende personali del pilota di rally Carlo Capone. Dietro la sua trama c’è dunque una verità. La protagonista è Giulia, una giovane pilota colpita dal lutto della morte del padre e rimasta sola con il fratellino. Suo fratello maggiore Loris, tossicodipendente e depresso, ma un tempo pilota di talento, dopo dieci anni decide di tornare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Non tutti sanno che ilil” è liberamente tratto da una, quella del pilota di rally. (screenshot video)“il” è undel 2016 diretto da Matteo Rovere con la partecipazione di Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. La pellicola è liberamente ispirata alle vicende personali del pilota di rally. Dietro la sua trama c’è dunque una verità. La protagonista è Giulia, una giovane pilota colpita dal lutto della morte del padre e rimasta sola con il fratellino. Suo fratello maggiore Loris, tossicodipendente e depresso, ma un tempo pilota di talento, dopo dieci anni decide di tornare ...

Advertising

SanremoRai : In un mondo che va veloce non ci resta che attingere ai ricordi. Una sorgente di vita che ci attira come una calami… - giampaologiare1 : Vero!! Tutto giusto a parte e chiedo a Pasqualino.. Morata, Ramsey, Alex Sandro, Rabiot, Arthur, secondo lui, erano… - Armageddon5567 : Governo Letta non fece nulla, veloce come un paracarro. - impresacity : #IDCFoW21 #FutureofWork La #workforce deve essere amplificata sia in termini fisici che come capacità cognitive. Uo… - imaweirdoanimal : - particolare ma semplicemente perché mi piaceva. Ma la domanda che più mi sorge spontanea è come tu ti permetti di… -