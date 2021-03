Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra (Di giovedì 11 marzo 2021) giornata positiva per Young Azzurra che oggi ha ottenuto cinque secondi posti e un terzo, scalando la classifica overall e piazzandosi in seconda posizione, davanti al Team Agiplast di Hong Kong e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 marzo 2021)per Youngche oggi ha ottenuto cinque secondi posti e un terzo, scalando la classifica overall e piazzandosi in seconda posizione, davanti al Team Agiplast di Hong Kong e ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra - susydigennaro : RT @napolimagazine: Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra - napolimagazine : Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra - apetrazzuolo : Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Youth Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra Domani ultima giornata della Youth Foiling Gold Cup in cui si potranno completare altre sei prove e all'ultima regata ci sarà punteggio doppio. .

VELA OLIMPICA " mondiale 470 maschile e femminile ... ultravittoriosa nelle categorie giovanili (anche un oro alle Olimpiadi Youth 2018), da due anni ... In gara molti fuoriclasse della tavola a vela olimpica: Thomas Goyard , terzo al Mondiale 2020, l'...

Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra - Sport ANSA Nuova Europa Vela: Youth Foiling Gold Cup, giornata positiva per Azzurra Giornata positiva per Young Azzurra che oggi ha ottenuto cinque secondi posti e un terzo, scalando la classifica overall e piazzandosi in seconda posizione, davanti al Team Agiplast di Hong Kong e die ...

Ok al Decreto Coni. I Giochi sono salvi, ma i problemi restano Ufficiale: via libera dal Senato al Ddl 2077, il Decreto Coni (vedi Spy Calcio del 9 marzo). E' stata messa la fiducia: 214 sì, 32 contrari, 4 astenuti. Il Dl era stato approvato in zona Cesarini dal ...

Domani ultima giornata dellaFoiling Gold Cup in cui si potranno completare altre sei prove e all'ultima regata ci sarà punteggio doppio. .... ultravittoriosa nelle categorie giovanili (anche un oro alle Olimpiadi2018), da due anni ... In gara molti fuoriclasse della tavola aolimpica: Thomas Goyard , terzo al Mondiale 2020, l'...Giornata positiva per Young Azzurra che oggi ha ottenuto cinque secondi posti e un terzo, scalando la classifica overall e piazzandosi in seconda posizione, davanti al Team Agiplast di Hong Kong e die ...Ufficiale: via libera dal Senato al Ddl 2077, il Decreto Coni (vedi Spy Calcio del 9 marzo). E' stata messa la fiducia: 214 sì, 32 contrari, 4 astenuti. Il Dl era stato approvato in zona Cesarini dal ...