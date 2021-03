Vela | Berta e Caruso in lotta per il podio ai Mondiali 470 Marchesini Festo al 3° posto nella gara mista

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si sono appena concluse le regate odierne dei Campionati2021 della classe 470 a Vilamoura (Portogallo). In testa alla classifica parziale maschile dopo le prove di oggi la coppia svedese composta da Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom con 30 punti totali. In seconda piazza provvisoria i portoghese Costa/Costa (33) e in terza gli spagnoli Xammar/Rodriguez con 43 punti. Scivolano in quinta piazza Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (62 punti) che hanno chiuso proprio al 5°l’ultima prova di giornata. Solo 28°parziale per Niccolò Nordera e Alberto Amato con 209 punti. Italia assoluta protagonista in campo femminile. Elenae Biancasono risalite fino al terzogenerale, grazie ad un 1° e un 12°nelle regate ...