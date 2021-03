Valeria Marini, biografia: età, altezza, marito, fidanzato e figlio (Di giovedì 11 marzo 2021) Valeria Marini è una delle donne più conosciute in Italia. Ha lavorato tantissimo nel campo dello spettacolo che della televisione e per questo motivo oggi andiamo a scoprire qualcosa in più su quella che è la sua vita privata. Valeria Marini è nata il 14 Maggio del 1967 a Roma ed oggi ha 53 anni. E’ alta 1,78 ed è stata sposata tra il 2013 ed il 2014 con Giovanni Cottone. I due però si sono lasciati subito a causa di vari problemi sentimentali. Attualmente invece è la compagna di Gianluigi Martino, anche se ultimamente sembra non vada più bene come prima. I suoi occhi sono di colore ceruleo. Valeria Marini fidanzato Il fidanzato di Valeria Marini si chiama Gianluigi Martino. I due però, nonostante le grandi ... Leggi su giornal (Di giovedì 11 marzo 2021)è una delle donne più conosciute in Italia. Ha lavorato tantissimo nel campo dello spettacolo che della televisione e per questo motivo oggi andiamo a scoprire qualcosa in più su quella che è la sua vita privata.è nata il 14 Maggio del 1967 a Roma ed oggi ha 53 anni. E’ alta 1,78 ed è stata sposata tra il 2013 ed il 2014 con Giovanni Cottone. I due però si sono lasciati subito a causa di vari problemi sentimentali. Attualmente invece è la compagna di Gianluigi Martino, anche se ultimamente sembra non vada più bene come prima. I suoi occhi sono di colore ceruleo.Ildisi chiama Gianluigi Martino. I due però, nonostante le grandi ...

Advertising

AmolaroMario : @GassmanGassmann Non sono attratto dai guadagni facili. Si capisce subito che queste criptò valute sono specchietti… - Jananl2 : @lladyshelby @AlwsPotterhead @trash_italiano Giulia avrebbe usato Tommaso per andare al gf? Amore però sei troppo s… - avrilastanca : Sul 9 c’è la puntata di alta infedeltà con Valeria Marini.... - BluLikeSky : Ma chi è sta specie di Valeria Marini dei poveri che sprizza astio e invidia verso Meghan da tutti i pori??? #portaaporta - EdozZen : Ma quindi Valeria Marini lavora per l’ambasciata olandese? La voce era uguale! #chilhavisto -