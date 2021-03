Vaccino trivalente | Cassazione | nessun legame con l' autismo nei bimbi

Advertising

E' stato confermato dalla Cassazione l'assenza di un nesso di causalità tra il vaccino trivalente, quello contro il morbillo, la parotite e la rosolia, e l'insorgenza dei sintomi dell'autismo in un bambino piccolo. Secondo i giudici, che già in passato si sono espressi altre volte in tal senso, hanno confermato l'assenza di causalità tra il vaccino trivalente e l'insorgere dell'autismo.