Vaccino ‘sospetto’ | l’Aifa sospende un lotto AstraZeneca dopo due morti e diverse reazioni

Nel pomeriggio, come si legge nel documento ufficiale (pubblicato a seguito dell'articolo), è stata precauzionalmente sospesa la somministrazione di un lotto specifico del Vaccino anti-Covid AstraZeneca. Tuttavia, l'Aifa tiene a sottolineare che "sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità". Dunque, verrà comunicata "tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile". Inoltre, l'Agenzia del farmaco conclude precisando che "si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'Ema. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la ...

