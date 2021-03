Vaccino, Pregliasco: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, inciampi possono esserci” (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Credo che questa epopea della vaccinazione vada letta con un approccio da bicchiere mezzo pieno: ci sono aspetti positivi, avere il vaccino. Ma rispetto ai processi di produzione che a volte rallentano e agli eventi avversi su alcuni lotti di farmaco anti Covid, per cui la Danimarca o altri Paesi hanno bloccato la somministrazione, sono inciampi che possono esserci, ma è un bene che le agenzie regolatorie forniscano informazioni e assumano decisioni in tempo reale per la sicurezza di noi pazienti”. Così Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto a ‘L’aria che tira‘ su La7. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Credo che questa epopea della vaccinazione vada letta con un approccio da bicchiere mezzo pieno: ci sono aspetti positivi, avere il vaccino. Ma rispetto ai processi di produzione che a volte rallentano e agli eventi avversi su alcuni lotti di farmaco anti Covid, per cui la Danimarca o altri Paesi hanno bloccato la somministrazione, sono inciampi che possono esserci, ma è un bene che le agenzie regolatorie forniscano informazioni e assumano decisioni in tempo reale per la sicurezza di noi pazienti”. Così Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto a ‘L’aria che tira‘ su La7.

